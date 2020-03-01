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01.03.2020

Son dakika haberi... MSB paylaştı! Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Hedefler böyle vuruldu |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde katil Esad’ın rejim güçlerine ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.

İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısının ardından 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı' Harekatı'ndan yeni görüntüler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan görüntülerde Esad rejim unsurlarının vurulma anları yer alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Akar, "(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." demişti.

Son dakika haberi: Bakan Akar İdlibdeki yeni harekatın adını duyurdu: Bahar Kalkanı SON DAKİKA HABERİ: BAKAN AKAR İDLİB'DEKİ YENİ HAREKATIN ADINI DUYURDU: BAHAR KALKANI
Bakan Akar İdlibdeki yeni harekatın adını duyurdu: Bahar Kalkanı |Video BAKAN AKAR İDLİB'DEKİ YENİ HAREKATIN ADINI DUYURDU: BAHAR KALKANI |VİDEO

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