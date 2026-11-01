Başkan Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor! 3 Kasım'da kritik zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek. Ziyareti duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek resmî görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tüm boyutlarıyla ele alınacağını açıkladı. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilirken, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkileri güçlendirecek çeşitli anlaşmaların da imzalanması planlanıyor.