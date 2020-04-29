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Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelenin gökteki kahramanları! A Haber ambulans uçakta |Video

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29.04.2020
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana hava ambulansları ile yurt içi ve yurt dışında hastalara ulaşıp nakillerini sağlayarak hayat veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından hava ambulans sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir." ifadelerini kullanmıştı. A Haber ekibi bu yıl 211 hasta için havalanan ambulans uçağı görüntüledi.
İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları İŞTE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN HAVADAKİ KAHRAMANLARI

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