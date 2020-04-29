İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana hava ambulansları ile yurt içi ve yurt dışında hastalara ulaşıp nakillerini sağlayarak hayat veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından hava ambulans sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir." ifadelerini kullanmıştı.