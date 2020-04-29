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İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana hava ambulansları ile yurt içi ve yurt dışında hastalara ulaşıp nakillerini sağlayarak hayat veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından hava ambulans sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir." ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:40
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İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

Bakanlığın hava ambulans sisteminde 3 uçak, 17 helikopter bulunuyor. Sadece 2020 yılında helikopter ambulanslar ile 453, uçak ambulanslar ile de 211 hasta hastanelere taşındı.

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İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

Hava ambulans hizmetinin başladığı 12 yıl içinde ise helikopter ambulanslar ile 32 bin 507 hasta, uçak ambulanslar ile 13 bin 941 hasta taşındı.

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İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

2 sedyeli uçak ambulanslarda 2 pilot, 1 doktor, 1 yardımcı sağlık personeli bulunurken, 4 sedyeli helikopter ambulanslarda 2 pilot, 1 doktor, 3 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor.

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İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

Yurt dışından 2008 yılından bu yana hava ambulansları ile 715 hastanın Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Son olarak İsveç'in Malmö kentinde yaşayan ve koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen evine gönderilen Emrullah Gülüşken, kızı Leyla'nın sosyal medyadaki çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi. Yaklaşık 7,5 saat süren operasyonla Ankara'ya getirilen Emrullah Gülüşken'in tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

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İşte Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

BAKAN KOCA: ÜCRETSİZ SUNAN TEK DEVLET
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından hava ambulans sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı" ifadelerini kullandı.