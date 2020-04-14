Son dakika haberi... Koronavirüs sonrası yeni dünya düzeni nasıl olacak? Uluslararası ilişkiler nasıl etkilenecek? Uzman isim A Haber'de yorumladı |Video

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm insanlığın hayatlarını etkilediği gibi uluslararası ilişkiler sistemini de değiştiriyor. Peki koronavirüs sonrası yeni dünya düzeni nasıl olacak? Türkiye virüsle mücadelede dünyaya örnek olurken virüsten sonraki düzende nasıl bir rol oynayacak? Avrupa ülkeleri ve ABD gibi güçlü ülkeler aralarında maske kavgası verirken Türkiye'nin ihtiyacı olan ülkelere yaptığı yardım dış politikaya nasıl yansıyacak? Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.