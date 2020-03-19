Kan grubuna göre koronavirüs riski var mı? Hangi kan grubuna sahip olanlar daha riskli? Uzan isim canlı yayında anlattı |Video

Kan gruplarına yönelik bir virüsün seyrinde bir değişiklik var mı? Hangi kan grubuna sahip olanlar daha riskli? Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, konu ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Erk, " 200 kadar vaka üzerinde bir çalışma yayınlandı burada A kan grubuna sahip olan hastalarda hastalığın ağır, 0 kan grubuna sahip olan hastalarda hafif seyrettiği ile ilgili bir sonuç var ama sınırlı sayıda test edildi" ifadelerini kullandı. Koronavirüs ilacı ile ilgili de konuşan Erk, "Japonya’da halen kullanılmakta olan bir ilaç var. Belirti ve bulgu süresini 11 günden 4 güne kadar azalttığı söyleniyor ama ağır vakalarda çok fazla etkisi olmadığını biliyoruz" dedi.