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06.03.2020

İsveçli ırkçı siyasetçi Jimmie Akesson Edirne'de bildiri dağıtırken yakalanmıştı! Sınır dışı edildi |Video

İskandinavya'nın popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere bildiri dağıtırken yakalanmıştı. Broşürlerde ise "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyordu. Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi..

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