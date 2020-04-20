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20.04.2020

İstanbul'da tarihi gün! Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı |Video

İstanbul'da tarihi bir gün yaşandı. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı. Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca açılışta yaptığı konuşmada "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." dedi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık." mesajını verdi.
Son dakika: Başkan Erdoğandan Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışında flaş mesajlar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINDA FLAŞ MESAJLAR
Başkan Erdoğandan Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışında flaş mesajlar |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINDA FLAŞ MESAJLAR |VİDEO
Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında Bakan Varank bu video klibi izletti |Video BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞINDA BAKAN VARANK BU VİDEO KLİBİ İZLETTİ |VİDEO

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