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20.04.2020

Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında Bakan Varank bu video klibi izletti |Video

Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Bakan Varank, konuşmasının öncesinde bu video klibi izletti.

Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Bakan Varank, konuşmasının öncesinde bu video klibi izletti.

Video ile 100 yerli solunum cihazının hastaneye teslim edildiği duyuruldu. Varank videonun ardından brifing verdi.

Bakan Mustafa Varank, "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık. Çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Biyosis firmasının çalışmalarını seri üretime geçirmek için yerli ve milli firmalarımız çalışmaya başladı. 14 gün gibi kısa bir sürede ilk yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bantlarından indirdiler." şeklinde konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışında flaş mesajlar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINDA FLAŞ MESAJLAR
Başkan Erdoğandan Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışında flaş mesajlar |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINDA FLAŞ MESAJLAR |VİDEO

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