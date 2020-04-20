Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında flaş mesajlar |Video

Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca açılışta yaptığı konuşmada "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." dedi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine video konferans yolu ile katıldı.

İKİ BAKANDAN BRİFİNG

Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Başkan Erdoğan, ilk sözü Sağlık Bakanı Koca'ya verdi.



Brifinglerin ardından bu tarihi günde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu;



BAŞKAN ERDOĞAN: KORONAVİRÜS İLE KAVRULDUĞUMUZ GÜNLERDE BU AÇILIŞI YAPMAMIZ ÇOK ÖNEMLİDİR

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burası, yap-işler-devret anlayışı ile yapıldı. Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Temelini attığımızdan beri başaramayacaklar diyenler oldu. Güçlü Türk müteahhitleri ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün, ikinci etabını da Mayıs'ın 20'sinde açacağız. Koronavirüs ile kavrulduğumuz günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.

BAŞKAN ERDOĞAN: ATMIŞ OLDUĞUMUZ ADIMLARIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Türkiye, yoğun bakım yatağı üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimize yatacak güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir. Şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı ve atmış olduğumuz adımların büyük önemi var.



BAŞKAN ERDOĞAN: 10 YIL SONRASI İÇİN DE BİR YATIRIM YAPIYORUZ



Bir kongre merkezine panellerle bölünmüş hastane yapacağız demedik. Yeşilköy'de 1005 yataklı hastane yapacağız dedik. Tek odalı. İnşası sürüyor. Yine Sancaktepe'de de yapıyoruz. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrası için de bir yatırım yapıyoruz. Milletimize eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temelleri üzerinde yükseltme sözünü gelirken vermiştik.



BAŞKAN ERDOĞAN: TARİHİ TOPRAĞA GÖMMEYELİM, YARARLANALIM



Sultan Abdülhamid'in inşa ettiği bir hastaneyi 150 yataklı tarihi hastaneyi hastane haline çeviriyoruz. Tarihi toprağa gömmeyelim, yararlanalım. Gelecek nesiller de onlarla iftihar etsin.

BAŞKAN ERDOĞAN: 8 ŞEHİR HASTANESİNİ DAHA BİTİRECEĞİZ

Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kamu ve özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 hastaneyi hizmete aldık. Toplam yatak kapasitemiz 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu rakam 16 bin 96'ya çıkıyor. Hem bina, hem cihaz, hem de hizmet kalitesi açısından en üst seviyedeki şehir hastaneleri sağlık turimi açısından da büyük önem taşıyor. İnşaatı devam eden 8 şehir hastanesini daha bu yıl bitireceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI SAYIMIZ AVRUPA'NIN ÇOK ÜZERİNDE



Covid-19'ın teşhsinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa'dakinin çok üzerindedir. Ülkeye geldiğimizde ambulans bile yoktu. Bugün en donanımlı filolara sahibiz. Sağlık çalışanı sayımızı son alımlarla 1 milyon 100 bine yaklaştırdık.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA DESTAN YAZMIŞTIR!

Türkiye nereden, hangi açıdan bakarsanız bakın sağlık alanında bir destan yazmıştır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu hedeflere ulaşmamıza kimse engel olamaz. Koronavirüsten sonra ortaya çıkacak yeni dünya düzeninde var olmak için daha çok çalışacağız.

BAŞKAN ERDOĞAN: SÖZ VERDİLER AYDA 5 BİN TANE ÜRETECEKLER, ÜRETMEZLERSE HESABINI DA SORARIZ

Cumhur İttifakı olarak, Bahçeli ile el ele vererek ülkemizi hep bir ileriye taşıyacağız. Atalet ve özenti dönemi geride bırakacağız. Yeni fikir ve heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümü bu kadro üretildi.



Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız.