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27.09.2019

Son dakika haberi: İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte 9 ilçede tatil edilen 14 okul |Video

Son dakika haberi: İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte 9 ilçede tatil edilen o 14 okul... İstanbul Valiliği, dün yaşanan şiddetli depremin ardından hasar ihbarı gelen 55 okul içerisinde yapılan incelemelerin ardından 14 okulda eğitim ve öğretimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

Valiliği, dün saat 14.00 sularında 5.8 şiddetinde yaşanan ve büyük paniğe yol açan depremin ardından 9 ilçede 55 okul içerisinde yapılan incelemelerin ardından 14 okulun tatil edildiğini duyurdu.

1 GÜN ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.

İŞTE TATİL EDİLEN OKULLAR

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

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