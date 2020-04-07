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İstanbul'a koronavirüse karşı 2 salgın hastanesi |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıklamıştı. A Haber ekipleri İstanbul'da salgın hastanelerinin yapılacağı yerlerden son gelişmeleri aktardı.
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