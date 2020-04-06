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İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? |Video
Koronavirüs riskine karşı cezaevlerindeki infaz düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti. Geçen hafta Adalet Komisyonunda teklif kabul edildi yarın ise teklif Genel Kurul'a geliyor. İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Kimler yararlanacak? Kimler yararlanamayacak? Detayları A Haber muhabiri Levent Eke, Ankara'dan aktardı.
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