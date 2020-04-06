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06.04.2020

İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? |Video

Koronavirüs riskine karşı cezaevlerindeki infaz düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti. Geçen hafta Adalet Komisyonunda teklif kabul edildi yarın ise teklif Genel Kurul'a geliyor. İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Kimler yararlanacak? Kimler yararlanamayacak? Detayları A Haber muhabiri Levent Eke, Ankara'dan aktardı.
Ceza infaz düzenlemesinde af yasası son dakika gelişmesi! TBMM gündemine geldi |Video CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE (AF YASASI) SON DAKİKA GELİŞMESİ! TBMM GÜNDEMİNE GELDİ |VİDEO
Son dakika: İnfaz düzenlemesinde son dakika gelişmesi! İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? | Video SON DAKİKA: İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK? | VİDEO
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