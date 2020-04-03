Ceza infaz düzenlemesinde (af yasası) son dakika gelişmesi! TBMM gündemine geldi |Video

Son dakika haberi... Yasalaşması durumunda yaklaşık 90 bin kişinin tahliye olması beklenen ceza infaz düzenlemesiyle ilgili AK Parti ve MHP'nin 70 maddeden oluşan yasa tasarısının TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlandı. Peki kamu oyunda af yasası olarak adlandırılan ceza infaz düzenlenmesi ne zaman yürürlüğe girecek? Detayları A Haber muhabiri Levent Eken canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Yasalaşması durumunda yaklaşık 90 bin kişinin tahliye olması beklenen ceza infaz düzenlemesiyle ilgili AK Parti ve MHP'nin 70 maddeden oluşan yasa tasarısının TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlandı. Peki kamu oyunda af yasası olarak adlandırılan ceza infaz düzenlenmesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Detayları A Haber muhabiri Levent Eken canlı yayında aktardı.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.

Teklif üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan değerlendirmesine başladı. Özkan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde söz alacak.