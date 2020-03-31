TBMM'ye sunulan ceza infaz düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? |Video

On binlerce mahkum ve ailesinin merakla beklediği kamuoyunda da af yasası olarak bilinen ceza infaz düzenlemesiyle ilgili teklifi AK Parti ve MHP grupları TBMM'ye sundu. 70 maddelik teklif yasalaşması sonrası yaklaşık 90 bin mahkum tahliye edilecek. Peki 70 maddelik teklif neleri kapsıyor? Korona nedeniyle düzenlemenin içerisine eklenen madde ne anlama geliyor? 7 Nisan Salı günü Meclis gündemine gelecek olan ceza infaz düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Avukat Ceren Şarman tüm bu soruların yanıtı A Haber canlı yayınında verdi.