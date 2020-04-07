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07.04.2020

İnfaz düzenlemesi (Af yasası) neler getirecek? Kimler bu haktan yararlanacak? |Video

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında cezaevlerinde riski azaltmak amacıyla infaz düzenlemesine gidiliyor. Bugün saat 15.00'da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme neler getirecek? Kimler bu haktan yararlanacak? Kimler yararlanamayacak? Detayları A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ, Ankara'dan aktardı.
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Son dakika: İnfaz düzenlemesinde son dakika gelişmesi! İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? | Video SON DAKİKA: İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK? | VİDEO
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