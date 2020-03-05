Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Özel harekat sınıra gidiyor |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Edirne'de Yunanistan sınır hattında denetlemelerde bulundu. Bakan Soylu sınır hattından yaptığı basın toplantısında konuştu. Soylu, "Geri itmeleri engellemek için Meriç sınırına bin özel harekat polisi getireceğiz. Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Valiliğinde yaptığı açıklamada, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz" diye konuştu.