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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

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Giriş: 20.07.2020 16:16
Güncelleme:20.07.2020 16:22
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız." dedi.
Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
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