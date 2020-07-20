- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız." dedi.