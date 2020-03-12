CHP'ye koronavirüs engeli! 37. Olağan Kongre ertelenebilir

Son dakika haberi... Koronavirüs siyaseti de vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu’nda yapacağı 37. Olağan Kurultay'ın ertelenmesi gündemde... Peki kurultay ertelenecek mi, yoksa seyircisiz mi yapılacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

CHP'de il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla gözler, 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay'a çevrildi.

Hazırlıklarda sona gelinmesine rağmen son zamanlarda dünyada hızla yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını, CHP yönetimini düşündürmeye başladı.

PARTİ MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK

Şu an için erteleme kararı askıda olsa da gelişmelere göre, kongre öncesi son kez yapılacak olan Parti Meclisi'nde bu konu görüşülecek.

Salgın nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok kongre ve toplantıların iptal edilmesinin, CHP yönetiminden erteleme kararı çıkmasına neden olabileceği belirtildi.