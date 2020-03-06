CHP'li Engin Özkoç'a talimatı Kılıçdaroğlu mu verdi? |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçak ifadeler kullanarak hakaretler savuran CHP'li Engin Özkoç'a talimatı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu verdi? Özkoç'un milletvekilliği düşecek mi? Moskova'da alınan İdlib'de tarihi ateşkes kararı sonrası süreç nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, gündemle ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu...