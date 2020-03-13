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13.03.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: 6 ayda konutları teslim edeceğiz |Video

Elazığ'daki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yakında 4 bin 500 konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Sürsürü mahallesine 6 ayda konutları teslim edeceğiz." dedi.

Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Yakında 4 bin 500 konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Sürsürü mahallesine 6 ayda konutları teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Kurum açıkladı: 6 ayda konutları teslim edeceğiz SON DAKİKA: BAKAN KURUM AÇIKLADI: 6 AYDA KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ

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