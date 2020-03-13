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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: 6 ayda konutları teslim edeceğiz |Video
Elazığ'daki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yakında 4 bin 500 konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Sürsürü mahallesine 6 ayda konutları teslim edeceğiz." dedi.
Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "Yakında 4 bin 500 konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Sürsürü mahallesine 6 ayda konutları teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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