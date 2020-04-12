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12.04.2020

Binlerce genci ilgilendiriyor! Terhis ve celpler durdurulacak mı? |Video

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında iki önemli kararı almanın eşiğinde. Binlerce gencin hareketliliği sebebiyle terhis ve celplerin durdurulması gündemde. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu konu ile ilgili son gelişmeleri Ankara'dan aktardı. Hem askere gitmeye hazırlanan hem de terhis olmayı bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren kritik kararın detayları haberimizde...
MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı? MSB SON DAKİKA: TERHİS OLAN ASKERLER NE OLACAK? TERHİSLER ERTELENDİ Mİ? ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ UZADI MI?
Son dakika: Terhis ve celp erteleniyor mu? On binlerce genci ilgilendiren askerlik kararı! SON DAKİKA: TERHİS VE CELP ERTELENİYOR MU? ON BİNLERCE GENCİ İLGİLENDİREN ASKERLİK KARARI!
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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