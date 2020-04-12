Binlerce genci ilgilendiriyor! Terhis ve celpler durdurulacak mı? |Video

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında iki önemli kararı almanın eşiğinde. Binlerce gencin hareketliliği sebebiyle terhis ve celplerin durdurulması gündemde. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu konu ile ilgili son gelişmeleri Ankara'dan aktardı. Hem askere gitmeye hazırlanan hem de terhis olmayı bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren kritik kararın detayları haberimizde...