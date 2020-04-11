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Haberler Galeri MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?

MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?

Son dakika... Terhis olan askerler ne olacak? Askerlik celp dönemleri uzadı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler kademeli olarak artırıldı. En çok merak edilenlerden biri de terhis olan askerler için nasıl bir uygulama yapılacağıydı. Yapılan açıklamaya göre, askerlik hizmetiyle ilgili de iki karar gündemde. Peki, askerlik celp dönemleri uzadı mı? Terhisler ertelendi mi? Terhis olan askerler ne olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 14:35
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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?

Askerler terhis olacak mı? Terhis olan askerler ne olacak? Askerlik görevini yapan binlerce vatandaş ve aileleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında askerlik sürelerinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Öte yandan bedelli askerlin de 1 ay uzaktan eğitim ve sonrasındaki bir sınav ile askerlik görevlerinin tamamlaması gündemde. Peki, terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı? İşte son gelişmeler...

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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?

TERHİS OLAN ASKERLER NE OLACAK?

İşte Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in bugünkü "Tezkere'ye korona arası mı?" başlıklı yazısının o kısmı:

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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?

Bir süredir Koronavirüs sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı.

İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum.

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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?

Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.

TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor.

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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?

120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR
Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak.

Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir.