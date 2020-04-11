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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
Son dakika... Terhis olan askerler ne olacak? Askerlik celp dönemleri uzadı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler kademeli olarak artırıldı. En çok merak edilenlerden biri de terhis olan askerler için nasıl bir uygulama yapılacağıydı. Yapılan açıklamaya göre, askerlik hizmetiyle ilgili de iki karar gündemde. Peki, askerlik celp dönemleri uzadı mı? Terhisler ertelendi mi? Terhis olan askerler ne olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.04.2020 14:23Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 14:35
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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
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MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?