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08.04.2020

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Ücretsiz maske ve kolonya dağıtımı başladı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi. İstanbul Valiliğinin koordinesinde 65 yaş üstü yaşlılara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı başladı. Görevliler vatandaşların kapılarını tek tek çaldı ve Başkan Erdoğan'ın mektubunu iletip kolonya ve maskeleri yaşlı vatandaşlara iletti. Başkan Erdoğan'ın mektubunu alan vatandaşlar Erdoğan'a teşekkürlerini sundu ve "Allah onu başımızdan eksik etmesin" diyerek duygularını dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, o anlara canlı yayında şahitlik etti.
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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Para ile maske satışı yasak |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: PARA İLE MASKE SATIŞI YASAK |VİDEO

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