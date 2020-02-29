Son dakika haberi... Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Sayı 18 bin oldu bugün 25-30 bini bulabilir |Video izle

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerin geçişi için kapıların açıkladığını söyledi. Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili sözlerini tutmadığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu sabah itibari ile 18 bini geçen bir mülteci sayımız var. Bugün 25-30 bini bulabilir. Biz mültecilere kapıları kapatmayacağız.Hep yaptığımız gibi yine kendi göbeğimizi kendimiz kesecek, öyle veya böyle bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız" dedi.