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11.03.2020

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu görüntüleri izletti: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, açıklamaları sırasında Tel Rıfat bölgesindeki terörle mücadele görüntülerini izletti. Başkan Erdoğan, “Moskova seyahatinde ne yaptılar ne konuştular Kılıçdaroğlu’nun haberi yok, takip etmiyor çünkü bunun akıl hocaları maalesef çok çok farklı. Tel Rıfat bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı teşebbüsleri de giderek artıyor. Buradaki teröristleri de bulduğumuz yerde etkisiz hale getirerek ülkemize yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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