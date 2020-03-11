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Başkan Erdoğan Esad rejimi ve avanelerini uyardı: Sözler tutulmazsa daha ağır şekilde üzerilerine gideriz |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib konusunda yapılan ateşle ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, Esad rejimi ve avanelerinin verilen sözleri tutmaması durumunda Türkiye'nin bu kez vereceği karşılığın daha ağır olacağını söyledi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...
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