Son dakika haberi: Başkan Erdoğan "2100 rejim askeri öldürüldü" |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İdlib'de Esad rejim askerlerinin hain saldırı sonrası 36 askerimizin şehit olduğunu söyledi. Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. 2100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken aralarında 94 tank 37 obüs topu 17 zırhlı aracın bulunduğu da araçlar imha edildi." dedi.