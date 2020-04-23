Son dakika haberi; Bahçeli Kılıçdaroğlu'na karşı mesafeyi korudu |Video

Son dakika haberi; TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genel kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. MHP Lideri Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı mesafesine fazlasıyla dikkat ettiği dikkatlerden kaçmadı. İşte o sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler.

Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni düzenlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılan isimler arasında yer aldı.





BAHÇELİ'DEN "EKSTRA SOSYAL MESAFE"

Kurmaylarıyla birlikte koronavirüse karşı maske takarak törene katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti. Tören sırasında sosyal mesafeye dikkat edilirken MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin CHP Lideri'nden uzak durmak için mesafeyi daha fazla tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.







