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01.03.2020

Son dakika haberi... Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib'de 2 Esad uçağı düşürüldü! İşte o anlar |Video

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kendinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Esad rejimine ait 2 uçağını düşürüldüğü duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili: "(İdlib'de) Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklamasında bulundu. Uçakların vurularak düşürüldüğü o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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