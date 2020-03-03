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03.03.2020

ABD'li heyetten basın açıklaması: Esad rejimi artık varlığını sürdüremez |Video

ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye’ye İdlib’de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz” dedi. Bu açıklama sonrası sınırda basın açıklaması yapan ABD heyeti, "Esad rejimi artık varlığını sürdüremez." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye İdlib'de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz" mesajını verdi.

Bu açıklama sonrası ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Hatay'da basın karşısına geçti.

KELLY CRAFT'IN AÇIKLAMALARI: "ESAD REJİMİ ARTIK VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"

Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim sınırların açık tutulması gerekiyor. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

JAMES JEFFREY'NİN AÇIKLAMALARI: "DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. Türkiye NATO'dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz.

Son dakika: ABD’den Türkiye’ye mühimmat desteği açıklaması SON DAKİKA: ABD'DEN TÜRKİYE'YE "MÜHİMMAT DESTEĞİ" AÇIKLAMASI

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