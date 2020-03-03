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03.03.2020

ABD'den Türkiye'ye "mühimmat desteği" açıklaması: İdlib'de mühimmat sağlamak istiyoruz |Video

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına geldi. ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye’ye İdlib’de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına geldi. ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye İdlib'de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR, JEFFREY VE SATTERFIELD'İ KABUL ETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

CRAFT VE JEFFREY SURİYE SINIRINDA

Esed rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bulundu.

Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi. Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.

Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile "Suriye'ye Hoş Geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

Son dakika: ABD’den Türkiye’ye mühimmat desteği açıklaması SON DAKİKA: ABD'DEN TÜRKİYE'YE "MÜHİMMAT DESTEĞİ" AÇIKLAMASI

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