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10.04.2020

Son dakika haberi... 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "30 Büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu. Uzman isimler A Haber ekranlarında alınan kararı değerlendirdi.
Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi SON DAKİKA: 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

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