Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56 oldu: 1,2 milyar liralık 5 villaya el konuldu

Fon soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Dosyada yeni yakalama ve mal varlığı tedbiri kararları da alındı. Fon soruşturmasında daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. İki isme ait olduğu belirtilen ancak başkaları üzerine kayıtlı olduğu belirlenen, toplam 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 5 villaya el konulduğu bildirildi.