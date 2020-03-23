300 balıkçı karantinada |Video

Karadeniz'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından Gürcistan ve Rusya karasularında tekneleri ile avlanan balıkçılar, geri döndü. Karadeniz'de tekneleri ile limana yanaşan yaklaşık 300 balıkçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, Trabzon'dan aktardı.

Karadeniz'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından balıkçılar da teknelerinin rotalarını Gürcistan ve Rusya karasularına çevirdi. Bir süredir bu bölgede avlanan Karadenizli balıkçılar, yurda döndü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen balıkçılar, evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı. Bölgede yaklaşık 300 dolayında balıkçının karantina altında olduğu öğrenildi.