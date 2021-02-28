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Son dakika: Gökçeada'da tekne faciası! Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu

A Haber
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Giriş: 28.02.2021 08:37
Güncelleme:28.02.2021 08:49
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Gökçeadada tekne faciası! Cansız bedeni bulundu GÖKÇEADA'DA TEKNE FACİASI! CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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