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Son dakika: Gökçeada'da tekne faciası! Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.