Son dakika haberi... Sel bölgesinde meydana gelen felakette yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Giresun’a ailesi ile birlikte tatile giden Bahattin Sungur, sel felaketinde aracını kaybetti. Ayağında terlikle bir umut aracının bulunmasını bekleyen yaşlı adam kendisine verilen çizme ve yiyecek yardımlarını ise “Benden daha zor durumda olan insanlar var” diyerek reddediyor. Sungur, yaşadıklarını A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak’a anlattı.

Son dakika haberi... Sel bölgesinde meydana gelen felakette yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Giresun'a ailesi ile birlikte tatile giden Bahattin Sungur, sel felaketinde aracını kaybetti. Ayağında terlikle bir umut aracının bulunmasını bekleyen yaşlı adam kendisine verilen çizme ve yiyecek yardımlarını ise "Benden daha zor durumda olan insanlar var" diyerek reddediyor. Sungur, yaşadıklarını A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'a anlattı.





Ayağında terlikleriyle çamur içinde selde kaybolan arabasını aradı.

Yapılan çizme yardımını ise işte bu sözlerle reddetti: İhtiyacı olanlar alsın görevliler aslın ben almayacağım teşekkür ederim. İhtiyacım yok sadece arabamı istiyorum. Buraya geldim iki saat sonra arabam sele kapıldı arabamı da bulamıyorum memlekete de geri dönemiyorum.

UMUTLARIM BURADA

Umutlarım burada burada olduğunu tahmin ediyorum arabam 3 kilometre yukarıdan sürüklendi. Umutla bekliyorum. Bu benim alın terim. Umurdum arabadaydı artık artık bilemiyorum ne yapacağımı.