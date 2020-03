Firari hain Can Dündar itiraf etti: Devlet sırlarını yayınlayarak suç işledim

"Devlet sırlarını ifşa etmek" gibi birçok suçtan yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Avrupa'ya firar eden vatan haini Can Dündar, ilk kez suç işlediğini kabul etti. Dündar, "Evet devlet sırlarını yayınlayarak suç işlediğimi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı. Hollanda Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu ise Can Dündar'ın bu açıklamalarının ardından adeta tokat gibi sözler sarf etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Dündar büyük tepki aldı. Türkiye içerisinde CHP dahil bazı kesimler devlet sırlarını açığa çıkaran Can Dündar’ın “Gazetecilik” yaptığını savunuyordu.