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Videolar Gündem Videoları Son dakika: FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanmasına operasyon: 39 kişi gözaltında

Son dakika: FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanmasına operasyon: 39 kişi gözaltında

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Giriş: 21.11.2020 14:00
Güncelleme:21.11.2020 14:02
Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında öğrenci yapılanması sorumlularının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
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