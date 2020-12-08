Son dakika: FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik soruşturmada 31'i doktor, 6'sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada,denildi.Şüpheliler arasında 1'i aktif görevde 2 profesör, 3'ü aktif görevde 5 doçent, 5'i ihraç 1'i emekli 6 albay, tamamı ihraç 5 yarbay, aktif görevde 1 binbaşı, aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği ifade edildi.