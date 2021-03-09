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Son dakika: FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 09.03.2021 11:28
Güncelleme:09.03.2021 11:47
FETÖ soruşturmalarıyla hala devlette kriptolar deşifre edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda da örgütün yeniden yapılanma çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi. Peki terör örgütü FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altınok, "Türkiye’de Allah’a hamd olsun FETÖ terör örgütünün beli kırılmıştır. Ama hala kripto FETÖ’cülerin olmadığı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

FETÖ soruşturmalarıyla hala devlette kriptolar deşifre edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda da örgütün yeniden yapılanma çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi. Peki terör örgütü FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altınok, "Türkiye'de Allah'a hamd olsun FETÖ terör örgütünün beli kırılmıştır. Ama hala kripto FETÖ'cülerin olmadığı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? FETÖ YENİDEN YAPILANMA İÇİNDE Mİ?
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