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16.01.2020

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil kaçmaya çalışırken yakalandı!

Son dakika haberi...İstinaf mahkemesi, FETÖ soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliyesine karar vermişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine eski korgeneral İyidil Ankara'da gözaltına alındı. İyidil’in kaçmaya çalışırken yakalandığı tespit edildi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş Eski Korgeneral İyidil'in Ankara'da gözaltına alınmasında çarpıcı detaylara ulaştı. İşte tüm detaylar...

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