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23.11.2019

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

25. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul Üsküdar Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Büyükanıt, geçtiğimiz perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt’ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Üsküdar Selimiye Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti

Rahatsızlığından dolayı bir süredir İstanbul'da tedavi gören 25'inci Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, 79 yaşında solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Orgeneral Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibiydi.

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