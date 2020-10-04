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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını A Haber'de açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için...

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Giriş: 04.10.2020 13:28
Güncelleme:04.10.2020 13:50
Son dakika haberi... Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil’ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye’yi bu konuda uyarıyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye'yi bu konuda uyarıyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika: Ermenistanın kan donduran planını A Haberde açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için... SON DAKİKA: ERMENİSTAN'IN KAN DONDURAN PLANINI A HABER'DE AÇIKLADI: ERMENİ ORDUSU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KONTROLÜNDE! İKİNCİ BİR HOCALI KATLİAMI İÇİN...

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