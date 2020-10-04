Son dakika haberi... Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil’ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye’yi bu konuda uyarıyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye'yi bu konuda uyarıyorum" şeklinde konuştu.