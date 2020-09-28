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Son dakika: Ermenistan'dan tehlikeli provokasyon! Resmi hesaptan “silahlı papaz” paylaşımı

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Giriş: 28.09.2020 11:51
Güncelleme:28.09.2020 11:59
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu karşısında ağır darbeler alan Ermenistan çareyi sosyal medya üzerinden provokasyon yapmakta aradı. Ermenistan’ın resmi onaylı twitter hesabından elinde silahla poz veren bir papaz resmi paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu karşısında ağır darbeler alan Ermenistan çareyi sosyal medya üzerinden provokasyon yapmakta aradı. Ermenistan'ın resmi onaylı twitter hesabından elinde silahla poz veren bir papaz resmi paylaşıldı.

Skandal fotoğraf Ermenistan'ın resmi onaylı twitter hesabından paylaşıldı.

Üzerine "İnanç ve güç" notu düşülen karede elinde silah tutan bir papaza yer verildi. Azeri Türklerini kışkırtmayı amaçlayan fotoğrafa yüzlerce Türk ve Azerbaycan vatandaşı sert tepki gösterdi.

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