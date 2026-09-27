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Türkiye'de fazla kilo alarmı: Obeziteden korunmak için nelere dikkat edilmeli?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de fazla kilo alarmı: Obeziteden korunmak için nelere dikkat edilmeli?

Türkiye'de fazla kilo ve obezite riski gündemde. Verilen araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 70'i fazla kilolu, fazla kilosu bulunan her 4 kişiden biri ise obez. Uzmanlar, hareketsiz yaşam ve yüksek karbonhidrat tüketiminin kilo artışında önemli etkenler olduğuna dikkat çekiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, sağlıklı kilo için dengeli beslenme ve düzenli hareketin önemini anlattı.

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