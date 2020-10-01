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Son dakika: Ermenistan’a ait İHA Azerbaycan kuvvetleri tarafından böyle düşürüldü | O anları A Haber görüntüledi
Son dakika haberi... Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak cephe hattında sıcak gelişmeleri takip ediyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan’a ait İHA’sın (İnsansız Hava Aracı) düşürme anına ait görüntüler anbean A Haber kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak cephe hattında sıcak gelişmeleri takip ediyor.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan'a ait İHA'sın (İnsansız Hava Aracı) düşürme anına ait görüntüler anbean A Haber kamerasına yansıdı.