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Son dakika: Ermenistan’a ait İHA Azerbaycan kuvvetleri tarafından böyle düşürüldü | O anları A Haber görüntüledi

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Giriş: 01.10.2020 18:14
Güncelleme:01.10.2020 18:21
Son dakika haberi... Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak cephe hattında sıcak gelişmeleri takip ediyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan’a ait İHA’sın  (İnsansız Hava Aracı) düşürme anına ait görüntüler anbean A Haber kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak cephe hattında sıcak gelişmeleri takip ediyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan'a ait İHA'sın (İnsansız Hava Aracı) düşürme anına ait görüntüler anbean A Haber kamerasına yansıdı.

Ermenistan’a ait İHA böyle düşürüldü
Ermenistan’a ait İHA böyle düşürüldü
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