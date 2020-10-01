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Cephe hattından sıcak görüntü! Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

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Giriş: 01.10.2020 19:10
Güncelleme:01.10.2020 19:16
Azerbaycan Ordusu sivilleri hedef alan Ermenistan İHA'sını (İnsansız Hava Aracı) imha etti. O anlar A Haber kameralarına yansıdı. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise o anları canlı yayında anlattı. Ulak, şu ana kadar bölgede Ermenistan'a ait 20'ye yakın İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. İmha edilen bu kamikaze dronelarıyla zırhlı araçların hedef alındığını da söyleyen Ulak, Ermenistan'ın sivilleri de hedef aldığını söyledi. İşte kameraman Kadir Mercan'ın çektiği o görüntüler.

Azerbaycan Ordusu sivilleri hedef alan Ermenistan İHA'sını (İnsansız Hava Aracı) imha etti. O anlar A Haber kameralarına yansıdı. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise o anları canlı yayında anlattı. Ulak, şu ana kadar bölgede Ermenistan'a ait 20'ye yakın İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. İmha edilen bu kamikaze dronelarıyla zırhlı araçların hedef alındığını da söyleyen Ulak, Ermenistan'ın sivilleri de hedef aldığını belirtti. İşte kameraman Kadir Mercan'ın çektiği o görüntüler.

Son dakika: Ermenistan’a ait İHA Azerbaycan kuvvetleri tarafından böyle düşürüldü | O anları A Haber görüntüledi ERMENİSTAN'A AİT İHA AZERBAYCAN KUVVETLERİ TARAFINDAN BÖYLE DÜŞÜRÜLDÜ

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