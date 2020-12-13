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SON DAKİKA |Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2020 14:41
Güncelleme:13.12.2020 14:56
Son dakika haberi... Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki ateşkes ihlaline uymadı ve Azerbaycan güçlerine saldırdı. Düzenlenen hain saldırıda 4 asker şehit düşerken, 2 asker ise yaralandı. Peki Ermenistan, Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti? Bölgede son durum ne? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı.
Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti?
Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti?
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