SON DAKİKA |Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti? A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki ateşkes ihlaline uymadı ve Azerbaycan güçlerine saldırdı. Düzenlenen hain saldırıda 4 asker şehit düşerken, 2 asker ise yaralandı. Peki Ermenistan, Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti? Bölgede son durum ne? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı.