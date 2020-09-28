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Son dakika: Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde yaşanıyor? Dağlık Karabağ bölgesi neresi? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 28.09.2020 11:41
Güncelleme:28.09.2020 12:14
Son dakika haberi... Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırsının ardından Azerbaycan savaş hali ilan etti. Peki Cephe hattında neler oluyor? Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde yaşanıyor? Dağlık Karabağ bölgesi neresi? Bölgesel çatışması büyür mü? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında detayları aktardı.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırsının ardından Azerbaycan savaş hali ilan etti. Peki Cephe hattında neler oluyor? Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde yaşanıyor? Dağlık Karabağ bölgesi neresi? Bölgesel çatışması büyür mü? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında detayları aktardı.

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