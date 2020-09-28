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Son dakika: Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde yaşanıyor? Dağlık Karabağ bölgesi neresi? Canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırsının ardından Azerbaycan savaş hali ilan etti. Peki Cephe hattında neler oluyor? Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde yaşanıyor? Dağlık Karabağ bölgesi neresi? Bölgesel çatışması büyür mü? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında detayları aktardı.
Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırsının ardından Azerbaycan savaş hali ilan etti. Peki Cephe hattında neler oluyor? Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde yaşanıyor? Dağlık Karabağ bölgesi neresi? Bölgesel çatışması büyür mü? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında detayları aktardı.